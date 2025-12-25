１２月２８日の中山５Ｒ・２歳新馬（ダート１８００メートル）でデビューするサルサブラヴァ（牡２歳、美浦・奥村武厩舎、父シニスターミニスター）は、素質を感じさせる一頭だ。この中間は美浦・Ｗコースや坂路で６本の追い切りを消化して、Ｗコースでの最終追いは５ハロン６６秒６―１１秒６で追走した僚馬に併入と意欲的に乗り込まれてきた。奥村武調教師は「本当にいい馬で先々は走ってくると思う。まだ幼いところがあって