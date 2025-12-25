矢沢永吉が、『第76回NHK紅白歌合戦』特別企画に出演することが決定した。矢沢永吉は1972年にロックバンド・キャロルでデビューし、1975年からはソロアーティストとして活躍。ソロデビュー50周年を迎えた今年11月には日本のアーティスト史上最年長となる76歳での東京ドーム公演を開催し、2日間でおよそ11万人もの観客を動員した。『NHK紅白歌合戦』への出演は第60回（2009年）、第63回(2012年)に続き今回で3回目。今年の紅白ではソ