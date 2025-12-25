お出かけ情報サイト「いこーよ」を運営するアクトインディ株式会社（本社：東京・千代田区）は２５日、同サイトで「子育て世帯のお年玉とマネー教育事情」についての調査結果を公開。お年玉は我が子に「あげない派」のママパパが４割近くに達することが分かった。対象は同サイト会員で、サンプルは４６３。ここでの「我が子」は０〜１１歳。【ママパパがあげるお年玉ランキング】１位＝あげない：３７．６％２位＝１０００円台：