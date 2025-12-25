早いもので今年も残すところあとわずか。この時期になると、筆者は落語の「芝浜」が無性に聴きたくなります。「芝浜」とは、年の瀬の芝浜を舞台にした人情噺です。今日は落語「芝浜」とはどんな噺なのかをはじめ、落語の楽しみ方や歴史を簡単にご紹介します。「落語って難しいんでしょ？」「どうやったら落語を聴きに行けるの？」と思っている方必見です。落語を一度も聴いたことのない方でも、「落語＝噺家が面白おかしく展開して