大阪府岸和田市の永野紗代市議（39）が25日、議長あてに辞職願を提出し、許可された。 【写真】記者会見する永野耕平市長の横には妻が！ 紗代氏は、前市長で官製談合防止法違反などの容疑で逮捕、起訴された永野耕平被告（47）の妻。岸和田市によると、辞職理由は「一身上の都合」だという。 前市長の同被告が不信任を決議した議会を解散したことに伴う2月2日投開票の同市議選（定数24）に、紗代氏は立候補。1837票を集め