気象庁は今日25日、最新の1か月予報を発表しました。年明け以降、寒気の影響を受けやすくなり、真冬並みの寒さの所が多くなりそうです。また、日本海側では来年1月3日ごろから大雪となって、Uターンラッシュの交通に影響のでる恐れがあります。年明け以降は一気に厳しい寒さ体調管理に注意気象庁は今日25日、最新の1か月予報を発表しました。それによりますと、年明け以降は東日本や西日本、沖縄・奄美で、気温が平年より低くな