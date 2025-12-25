弁当や総菜を製造販売する「天神屋」が静岡市で駅弁の製造販売をする老舗「東海軒」を買収する見通しとなったことがわかりました。（記者）「旅や出張の楽しみの1つが駅弁。静岡駅で長年人気なのがこちら、東海軒の弁当です。」店頭に並ぶ「幕の内弁当」やトリコロール柄の箱が印象的な「サンドイッチ」。「東海軒」はその歴史の長さからも県民になじみ深く知られています。（利用客）「静岡県では月に1回くらい食いたいなと