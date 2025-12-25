世界初の取り組みとなります。清水港を母港とする地球深部探査船「ちきゅう」が、南鳥島沖の海底からレアアースを含む泥を試験採掘すると発表しました。(SIP 川村 善久さん）「粘土状のレアアースを多く含む堆積物を海底から回収してくるというのは、正に世界初の試みです。」政府のプロジェクトチームSIPによりますと、海洋研究開発機構の探査船「ちきゅう」が１月11日から南鳥島沖に20日程度停泊し、水深およ