25日午後、福岡・宮若市の峠で車3台が絡む事故があり、うち2台から出火して6人が搬送されたほか、60代とみられる男性が死亡しました。25日午後0時50分ごろ、福岡・宮若市にある通称「犬鳴峠」の県道で小学生2人が乗った普通乗用車が対向車と接触し、その後ろを走っていた車とも正面衝突し、2台が炎上しました。この事故で、普通乗用車に乗っていた12歳の男の子と8歳の女の子など合わせて6人が搬送されたほか、60代とみられる男性の