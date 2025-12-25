クリスマス当日の25日、JR博多駅に展示されていたのは一風変わったクリスマスツリーです。地元の子供たちが飾り付けたクリスマスツリー。帽子やハンディーファンなど全部で約200個の装飾で彩られていました。実はこの装飾は全て落とし主が見つからなかった遺失物です。展示が終わったツリーから外された装飾品をプレゼントとしてサンタが駅の利用者に渡していきます。JR九州によりますと、博多駅には年間約4万5000個の忘れ物が届け