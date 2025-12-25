強い冬型の気圧配置の影響で、26日は北―西日本の日本海側を中心に吹雪になる所があるとして、気象庁は25日、暴風雪や大雪による交通障害に警戒するよう呼びかけた。早めの帰省で車を運転する場合などは、最新の情報に注意が必要だ。北日本は27日も非常に強い風が吹くなど、荒れた天気が続く恐れがある。26日午後6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、北陸60センチ、東北、関東甲信、近畿、中国50センチ、北海道40セン