ドイツ政府は２３日、犯罪歴のあるシリア人の男性を強制送還したと発表した。シリアへの送還は２０１１年の内戦勃発以降、初めて。アサド政権が昨年１２月に崩壊し、内戦が終結してから１年がたち、送還しても人道上の問題には当たらないと判断した。発表によると、送還されたのは強盗罪などで有罪となり、刑期を終えた男性。独政府はシリアの暫定政権と協議し、犯罪者や危険人物の強制送還について合意したといい、今後も送還