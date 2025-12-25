「有馬記念・Ｇ１」（２８日、中山）武豊が再び“神の手”をさく裂させた。２５日、公開枠順抽選会が都内ホテルで行われ、５番目に抽選に望んだ名手は３枠６番を引き当てた。「いい枠です。良かったです。ディープ（インパクト）もドウデュースも赤帽でしたからね」と胸をなで下ろした。鞍上はディープインパクトのラストランとなった０６年有馬記念を３枠４番で勝利しており、ドウデュースは２３年に３枠５番でＶと有馬記念