25日夕方、新潟市中央区で建物火災が発生しています。警察によりますと、中央区西堀通3番町のマンション10階から出火しているということです。 ケガ人がいるかどうかなどはわかっていません。消防によりますと午後6時過ぎ、「ふとんが燃えている」と住民から通報があったということです。消防車13台が出るなどして消火活動が行われています。