12月24日、宇野実彩子がInstagramを更新した。【写真】美デコルテが眩しいサングラス×舌ペロSHOTも披露宇野は、自身のInstagramアカウントにて、「Merry Xmas」「心温まる時間でありますように」「ファンクラブのホリデースクラッチも楽しんでね」とコメント。あわせて、大きなリボン飾りが印象的な赤のミニドレスを纏い、美しいデコルテや背中を見せている写真や、サングラスをかけて舌をペロリと出したバストアップショットを披