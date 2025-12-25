CSホームドラマチャンネルにて、2026年2月より3カ月連続で河合奈保子の特集放送が行われることが決定した。 参考：松田優作×桃井かおり『熱帯夜』ホームドラマチャンネルにて1月7日より放送 1980年のデビューから、2025年で45周年を迎えた河合奈保子。今回の特集では、1980年代のアイドル全盛期に開催されたコンサート映像3作品がテレビ初放送される。 第1弾として2月15日20時から放送されるの