有原は2年連続最多勝、球界を代表する右腕として知られる（C）産経新聞社ソフトバンクから自由契約となり、去就が注目されていた有原航平が日本ハムに復帰することが濃厚となった。12月25日、一斉に報じられた。早稲田大学から2014年ドラフト1位で日本ハムに入団。キャリアをスタートさせた右腕はその後、ポスティングシステムを利用して、メジャー挑戦。再度、日本に帰国した際にはソフトバンクに入団した。【速報】有原航平