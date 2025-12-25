Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」ではポイント大幅還元セールが開催中！このセールでは、『メダリスト』『薬屋のひとりごと』など人気作が多数ラインナップ！さらにkindle本限定で冬の読書を応援するまとめ買いキャンペーンも実施中！12冊以上で15％ポイントをゲット！本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、2025年に話題になった作品を特集。賞入りやメディア化など、漫画界のイチ