※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年1月号からの転載です。この記事の画像を見る ■お互いに足りない部分を補完しながら、チャンネルを育ててきました。無職の状態でYouTubeにチャレンジし、「日本一のヨガYouTuber」と呼ばれるまでになった夫婦がいる。B-FlowのTomoyaさん、Marikoさんの二人だ。動画配信をはじめたのは2016年のこと。前年、Marikoさんは妊娠のためフィットネスインストラクターの仕事を手放し、Tomoyaさん