インタビューに答える東京都の小池百合子知事東京都の小池百合子知事は25日、共同通信のインタビューに応じ、高齢化社会を踏まえて介護施策を強化する方針を示した。小池氏は介護離職対策の重要性を強調し、介護休業取得を推進する中小企業などが対象の奨励金について、一定の条件を満たした場合の支給額を最大105万円から145万円に拡充する考えを明らかにした。今年は団塊世代が全員75歳以上の後期高齢者になる節目で、介護施