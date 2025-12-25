東京・赤坂の個室サウナで2人が死亡した火事を受け、熊本市は今日（25日）朝、サウナがある施設で緊急の安全点検を始めました。 【写真を見る】東京・赤坂サウナ火事を受け熊本市が緊急点検「ドア不具合」など確認 熊本市中央区にある松屋別館では、清掃時間中に熊本市の消防局や保健所の職員3人が男性用と女性用のサウナ室、合わせて2部屋に入り、非常用ブザーの音が正しく鳴るかなど、約20項目を確認しました。 熊本