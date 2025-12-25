日野自動車は２５日、エンジンの認証不正問題を巡り、ニュージーランドで起こされた訴訟の原告団と和解すると発表した。日野が和解金として１０９０万ニュージーランドドル（約９・８億円）を支払う。米国、カナダ、オーストラリアに続き、不正問題による一連の訴訟が全て終結する見通し。原告団は今年３月、排ガス性能の改ざんなどによって損害を被ったと主張し、日野などを相手取り、ニュージーランド高等裁判所の地方支部に