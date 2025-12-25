国分太一さんの番組降板を決定した日本テレビの対応をめぐり、国分さん側が行っていた人権救済の申し立てについて、日本弁護士連合会が、「取り扱わない」と決定したことが分かりました。国分さんをめぐっては、過去にコンプライアンス上の問題行為が複数あったことが確認されたとして、日本テレビは今年6月、番組降板を決定しました。その後、国分さん側は日本テレビの対応によって国分さんや家族の人権が侵害されたなどとして日