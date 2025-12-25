高さ3メートルの車輪付き十字架を担いで、米国各地の被災地を訪れるダン・ビーズリー氏/Kayla Bartkowski/Getty Images via CNN Newsource（CNN）自然災害や大事故、あるいは恐ろしい暴力行為など、地域社会を悲劇が襲うと、法執行機関や捜査官、救助作業員、報道関係者など、あらゆる人々が対応に動き出す。最近では、もう1人別の人物がそこに加わることも多い。米ミシガン州に住むこの男性は、高さ3メートルの十字架と共に全米各