日本アイスホッケー連盟は25日、来年2月に開催されるミラノ・コルティナ五輪の女子日本代表候補選手23人を発表しました。2月に行われた最終予選を3戦全勝に飾り、4大会連続5度目となるオリンピック出場を決めた女子日本代表。2018年平昌五輪で五輪初勝利を収めたアイスホッケー女子日本代表“スマイルジャパン”。前回の北京五輪はグループを首位通過し、史上初めての決勝トーナメント進出を決める、6位という成績を残しました。今