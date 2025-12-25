「ミスタープロ野球」と呼ばれた長嶋茂雄さんが2025年6月3日に89歳で逝去した。長嶋さんは、なぜこれほどまでに多くの人を魅了したのか。スポーツライター・元永知宏さんの著書『長嶋茂雄が見たかった。』（集英社）より、一部を紹介する――。■長嶋の登場でサードが人気ポジションに藤田平と同じ1947（昭和22年）12月に東京都大田区で生まれた大矢明彦は、長嶋が巨人に入団した時は小学3年生だった。「東京に住んでいても、東京