年明けから一般入試のシーズンになる。受験生のいる親は、子供にどう接すればいいのか。東大カルペ・ディエムに所属する教育ライターの新倉和花さんは「この時期の受験生は普段よりナイーブだ。東京大学理科三類に合格した人たちのインタビューを分析すると、親がやってはいけない言動や行動がわかった」という――。※本稿は、東大カルペ・ディエム（著・編集）、西岡壱誠（監修）、じゅそうけん（監修）『東大理III 合格の秘訣 V