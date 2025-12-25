木村和久の「新・お気楽ゴルフ」連載◆第57回ゴルフのDX化......って、デラックス化じゃないですよ。DXとはデジタルトランスフォーメーションの略で、IT化や自動化でゴルフの質が向上していくということです。特に令和に入ってからはゴルフ場のDX化が著しく、個人的にはDX化に飼いならされてしまい、昔のアナログゴルフに戻れなくなりました。ゴルフ場のDX化......って、トランスフォーマーが何かサポートしてくれるわけでもあ