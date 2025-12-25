千葉県南房総市に、東京ディズニーランドの2倍の広さを誇る巨大施設がある。会員権は2023年オープン時の価格で3600万円（現在は非公開）。一体どんな所なのか。富裕層マーケティングを長く手掛ける西田理一郎さんが会員制の高級ドライビングコース「THE MAGARIGAWA CLUB」を取材した――。提供＝THE MAGARIGAWA CLUB千葉県南房総市に2023年にオープンした会員制の高級ドライビングコース「THE MAGARIGAWA CLUB」 - 提供＝THE MAGAR