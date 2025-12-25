ソフトバンクの永井智浩編成育成本部長（５０）が２５日、今オフに自由契約となっていた有原航平投手（３３）から退団の連絡を受けたことを明かした。日本ハムと入団合意に達した右腕から「残念ながらお断りの連絡がありました」と説明。粘り強く残留交渉を行っていたが、古巣でもあるライバル球団への移籍に神妙な様子だった。有原は２０２０年オフに日本ハムからポスティングシステムを利用してレンジャースへ移籍。２３年か