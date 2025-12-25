自民党の梶山弘志国対委員長は２５日午後、立憲民主党の笠浩史国対院長と会談。２０２６年の通常国会を１月２３日に召集する政府方針を伝えた。会期は１５０日間。来月２３日に召集され、会期の延長がない場合、会期末は６月２１日までのスケジュールとなる。一方、笠氏は梶山氏に対し、高市早苗首相と野党党首による党首討論（ＱＴ）を来年４〜６月に毎月開くことや今年の通常国会で初めて実施した各省庁の所管事項を専門的