日に日に寒さが増し暖房が手放せなくなる冬、どうすれば無理なく光熱費を節約できるのか。消費生活アドバイザーの和田由貴氏は「今日からすぐに『冬の光熱費を抑える方法』を実践してほしい」という──。（取材、構成＝ライター・山田優子）写真＝iStock.com／onurdongel※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／onurdongel■冬の家計に潜むエネルギーの落とし穴「猛暑でエアコンをフル稼働させていた夏よりも、冬の電気代のほ