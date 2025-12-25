名古屋市内の商店街にある豊臣秀吉像の首が折られた事件。浮上したのは、愛媛県警の警察官らでした。 【画像を見る】首を折られた商店街の｢豊臣秀吉像｣ 頭が“ひっくり返った”写真も…ガムテープで巻かれ痛々しい姿に 事件はことし8月、名古屋市西区の円頓寺商店街にある豊臣秀吉像の首が折られていたものです。秀吉像は強化プラスチック製で、12年前に設置されました。 この事件に関与したとして浮上したのが、愛媛県警