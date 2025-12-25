１２月２８日の中山６Ｒ（芝２０００メートル）に出走するアーティキュレート（牡２歳、美浦・手塚貴久厩舎、父サートゥルナーリア）は、母アーキテクチャーが英、愛オークスで２着に入り、独オークスでも３着と好走した血統背景を持つ。入厩から入念に併せ馬を重ねて負荷をかけられ、２４日の美浦・Ｗコースでの最終追い切りでは３頭併せの真ん中に入り、ラストもしっかりと追われて５ハロン６９秒１―１１秒７。２頭に半馬身