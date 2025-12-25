北朝鮮国営の朝鮮中央通信は25日、金正恩総書記（国務委員長）が「8700トン級原子力戦略誘導弾潜水艦」の建造を現地指導したことと、新型対空ミサイルの試射を参観したと報じた。金正恩氏が原子力潜水艦の現地指導を訪れた日時は不明。艦船工業部門と国防科学研究および生産部門の幹部らが同行した。娘の金ジュエ氏と李雪主夫人も同行したことが報道写真から確認できる。金正恩氏は建造現場を見回り、「われわれの国防政策は徹頭徹