プロ通算113勝を挙げているジャンボこと尾崎将司さんがS状結腸がんのため12月23日に死去した。78歳だった。【写真】若かりし頃の尾崎さん。女子ゴルフ・原英莉花とともにジュニアの練習を見守る姿もツアーから撤退後はジュニアゴルファーの育成に力を入れ、70歳を超えてから『ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー』を開設。門下生が次々と活躍するようになった。今季はアカデミー開設前に入門していた0期生の佐久間朱莉が国内ツア