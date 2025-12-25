年末年始は休みとなる医療機関が多いことから、福岡県内では急患診療体制がとられています。福岡市と北九州市で対応しているのは、8つの医療機関です。（福岡市立）▽急患診療センター12月29日～1月3日▽東急患診療所12月31日～1月3日▽南急患診療所12月31日～1月3日▽西急患診療所12月31日～1月3日（北九州市立）▽夜間・休日急患セ