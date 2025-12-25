20年前の12月25日、庄内町のJR羽越線で何が起きたのか。大惨事となった脱線事故を振り返ります。大惨事が起きたのは20年前のクリスマスの夜。午後7時14分。この日はみぞれが降って雷が鳴っていたものの、現場に差し掛かる直前までは風は強くなかったとされています。しかし。当時の乗客「事故当時の右側の風が凄かった」当時の乗客「陸橋を超えてからしばらくしてドドドドという衝撃音がした瞬間に私自身、宙に浮いた」当時の乗客