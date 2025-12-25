2005年のクリスマスの夜、乗客ら38人が死傷したJR羽越線の脱線転覆事故は25日、発生から20年となりました。庄内町の事故現場ではJR東日本の社長らが犠牲者を慰霊し、再発防止を誓いました。脱線転覆事故の発生から20年となる庄内町榎木の事故現場。JR東日本の喜勢陽一社長らが慰霊碑を訪れ、犠牲者を悼みました。この事故は2005年12月25日の夜、秋田発新潟行きの「特急いなほ14号」が走行中に局所的な突風を受けて脱線、転覆。乗客