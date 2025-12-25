番組では、この１年、様々なニュースをお伝えしてきましが、2025年最後の「ツガワの目」では私が特に注目したニュースをピックアップしました。それがこちらです。そしてこの中から詳しく報道されていないものの、2026年に繋がる大事なニュースを3つ取り上げます。まずはこちら！①ストーカー規制法改正12月3日、ストーカー規制法の改正案が、参議院本会議で成立しました。実は今