駿河湾特産のサクラエビの2025年秋漁が終わり、漁獲量は2024年を上回り、不漁で秋漁を全面中止とした2018年以降では最多となりました。由比港漁協によりますと、2025年のサクラエビ秋漁は10月29日の解禁日から悪天候の影響もあり遅れて11月4日から始まり、24日で漁期が終了しました。漁獲量は、由比港と大井川港あわせておよそ212トンで、去年（2024年）の秋漁と比べ23トンほど多く、不漁のため秋漁が全面中止となった2018年以降、