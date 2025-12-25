きょう（25日）はクリスマス！街中が華やかなイルミネーションとともにクリスマスムードに染まる中、早くも、新年に向けた準備も始まっているようです。きょうはクリスマス！街がクリスマスムード・一色でキラキラと煌めくなか――クリスマスイブのきのう（24日）、沼津駅前で行われていたのが「沼津北口駅前クリスマスフェス2025」。イベントでは、焼きたてのソーセージやスープな