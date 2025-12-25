楽天モバイルは年内の目標としていた1000万回線の契約数を達成したと発表しました。楽天モバイル三木谷浩史 会長「本当にここまで短かったような長かったような道のりでした。快適なワイヤレス環境、モバイル環境を提供していきたい、これからも頑張っていきます」通信業界では今年、楽天以外の大手3社が通信料金や事務手数料などの値上げに踏み切るなか、楽天は低価格を維持してきたことが契約数1000万回線突破につながっ