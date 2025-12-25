気象台は、午後6時15分に、暴風雪警報を豊岡市、香美町、新温泉町に発表しました。また波浪警報を豊岡市、香美町、新温泉町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】兵庫県・豊岡市、香美町、新温泉町に発表 25日18:15時点北部では、25日夜遅くから26日明け方まで暴風雪に、26日未明から26日夕方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■豊岡市□暴風雪警報【発表】25日夜遅くから26日明け方にかけ