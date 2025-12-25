気象台は、午後6時12分に、暴風警報を糸魚川市、上越市、佐渡市に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】新潟県・糸魚川市、上越市、佐渡市に発表 25日18:12時点上越、佐渡では、26日未明から26日昼前まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■糸魚川市□暴風警報【発表】26日未明から26日昼前にかけて警戒風向北西・海上最大風速25m/s■上越市□暴風警報【発表】26日未明から26日昼前にかけ