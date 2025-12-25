日本相撲協会は２５日、木瀬部屋で幕下以下力士による暴力行為があったと発表した。協会は同日付でこの力士の引退届を受理し、師匠の木瀬親方（元幕内肥後ノ海）を監督義務違反などにより、委員から年寄への２階級降格処分とした。発表によると、この力士は１１月７日、同部屋の幕下以下力士に財布から現金を盗まれたことに激高し、顔を少なくとも５、６回殴ったという。協会は引退届を受理する一方、暴力行為に常習性が認めら