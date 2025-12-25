関東学生陸上競技連盟は25日、東京箱根間往復大学駅伝でこれまで5年に1度だった記念大会を、五輪と同様4年に1度の開催にすると発表した。2028年1月の第104回から適用し、記念大会は予選会から全国の大学が参加可能になる。