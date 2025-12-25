島津製作所は25日、チェコの電子顕微鏡メーカー「Tescan（テスキャン）」を買収すると発表した。全株式を、6億7800万ドル（約1058億円）で取得し、完全子会社化する。島津として過去最大規模の買収となる。テスキャンが欧州やアジアなどに持つ事業基盤や高い技術力を活用し、分析計測機器事業の強化を目指す。テスキャンの全株式を間接的に保有する企業の株式を、2026年前半に取得する予定。テスキャンは1991年設立で、欧州や