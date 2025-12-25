昭和基地に到着し、66次越冬隊員（左）に出迎えられる第67次南極地域観測隊員＝25日（南極観測隊同行記者撮影）【昭和基地＝南極観測隊同行記者】第67次南極地域観測隊（青木茂隊長）は25日、日本から約1万4千キロ離れた南極の昭和基地に到着した。約13キロ沖の氷海に停泊中の観測船「しらせ」から最後はヘリコプターで基地へ入り、66次越冬隊（藤田建隊長）の31人の歓迎を受けた。朝の気温はマイナス4度、雲一つない青空が広