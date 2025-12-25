最安モデルでも十分豪華仕様！高級車に求められる価値は、単なる移動性能から「過ごし方」へと確実に移り変わっています。自宅やオフィスと同じように、車内でどれだけ心地よく時間を使えるか。その問いに正面から向き合った存在として、近年注目を集めているのがラグジュアリーミニバンです。【画像】超いいじゃん！これが“一番安い”レクサス新「“四駆”ミニバン」です！（30枚以上）なかでも象徴的なモデルがレクサス「